Российский губернатор заметил в себе изменения после покушения на его жизнь

Мурманский губернатор Чибис рассказал об изменении мировоззрения после покушения

После покушения на убийство на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса у него изменилось мировоззрение. Об этом глава региона рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я стал еще больше общаться с людьми — это первое. Второе — еще быстрее принимать необходимые решения и требовать результативность с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы договаривались», — поделился чиновник.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля 2024 года, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. В этот момент на него набросился мужчина по имени Александр Быданов и ранил ножом в живот. Мужчина пытался сбежать, но его ранил находившийся рядом росгвардеец, пуля пробила голень, и его задержали.

Позднее Быданов объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что напал на чиновника по велению голоса.