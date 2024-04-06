Напавший на главу Мурманской области решился на убийство после 15-минутной встречи с губернатором. О чем он рассказал?

Напавший на Чибиса с ножом Александр Быданов готов извиниться перед губернатором

Россиянин Александр Быданов, напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса, дал показания в суде. Он рассказал, что перед нападением присутствовал на встрече с губернатором около 15 минут. Он также пообещал извиниться перед Чибисом и заявил, что сожалеет о случившемся. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Быданов заявил, что не готовился к нападению заранее

Заседание суда проходило прямо в больничной палате, так как Быданов был госпитализирован после нападения на губернатора. Он рассказал, что не готовился к этому заранее, а нож хранил в машине.

По словам обвиняемого, в тот вечер он пришел на встречу с главой региона, которая проходила в Доме культуры в Апатитах. Быданов заявил, что ему не понравились высказывания губернатора, и через 15 минут он покинул встречу. Мужчина вышел на улицу, сел в машину и дожидался выхода политика.

Фото: РИА Новости

Когда Чибис вышел из здания, Быданов подбежал к нему, ударил ножом в живот и попытался скрыться. В него выстрелил росгвардеец, пуля пробила голень подозреваемому, и его задержали. В больнице Быданов был прооперирован.

Позже на допросе мужчина рассказал, что Чибис не нравился ему как политик, он не был согласен с его управленческими решениями.

Суд отправил Быданова в СИЗО на два месяца

Суд вынес решение отправить подозреваемого в СИЗО на два месяца — до 5 июня. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи со служебной деятельностью. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Знакомые Быданова ранее рассказывали, что за холодное оружие он взялся не впервые. Однажды, по их словам, он повздорил с коллегой, и дело дошло до ножа, однако обошлось без серьезных травм.

Покушение на Чибиса стало первым за последние 15 лет в России нападением на губернатора. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что происшествие расследуют в кратчайшие сроки. «Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал он.

В настоящее время пост и.о. губернатора занимает замгубернатора Мурманской области Надежда Аксенова. Она будет замещать Чибиса, пока он восстанавливается.