Напавший на главу Мурманской области решился на убийство после 15-минутной встречи с губернатором. О чем он рассказал?
Россиянин Александр Быданов, напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса, дал показания в суде. Он рассказал, что перед нападением присутствовал на встрече с губернатором около 15 минут. Он также пообещал извиниться перед Чибисом и заявил, что сожалеет о случившемся. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
Быданов заявил, что не готовился к нападению заранее
Заседание суда проходило прямо в больничной палате, так как Быданов был госпитализирован после нападения на губернатора. Он рассказал, что не готовился к этому заранее, а нож хранил в машине.
По словам обвиняемого, в тот вечер он пришел на встречу с главой региона, которая проходила в Доме культуры в Апатитах. Быданов заявил, что ему не понравились высказывания губернатора, и через 15 минут он покинул встречу. Мужчина вышел на улицу, сел в машину и дожидался выхода политика.
Когда Чибис вышел из здания, Быданов подбежал к нему, ударил ножом в живот и попытался скрыться. В него выстрелил росгвардеец, пуля пробила голень подозреваемому, и его задержали. В больнице Быданов был прооперирован.
Позже на допросе мужчина рассказал, что Чибис не нравился ему как политик, он не был согласен с его управленческими решениями.
Суд отправил Быданова в СИЗО на два месяца
Суд вынес решение отправить подозреваемого в СИЗО на два месяца — до 5 июня. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи со служебной деятельностью. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Знакомые Быданова ранее рассказывали, что за холодное оружие он взялся не впервые. Однажды, по их словам, он повздорил с коллегой, и дело дошло до ножа, однако обошлось без серьезных травм.
Покушение на Чибиса стало первым за последние 15 лет в России нападением на губернатора. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что происшествие расследуют в кратчайшие сроки. «Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал он.
В настоящее время пост и.о. губернатора занимает замгубернатора Мурманской области Надежда Аксенова. Она будет замещать Чибиса, пока он восстанавливается.