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11:59, 6 апреля 2024Силовые структуры

Обвиняемый рассказал о подготовке к нападению на российского губернатора

Быданов заранее купил нож, с которым напал на губернатора Чибиса
Начало событий в новости Напавший на российского губернатора с ножом заявил о готовности извиниться
Александр Быданов

Александр Быданов. Кадр: Telegram-канал «Мурманский Вестник — новости»

42-летний житель города Апатиты Александр Быданов заранее купил в магазине нож, с которым напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. О своей подготовке мужчина рассказал перед слушаниями в суде по избранию ему меры пресечения, передает РЕН ТВ.

По словам обвиняемого, он хранил купленный нож в своей машине. До нападения он находился на больничном из-за грыжи спины и принимал прописанные врачом таблетки. Быданов заявил, что голосов в голове не слышит.

Он назвал нападение на Чибиса спонтанным, передает Telegram-канал «Мурманский вестник». Быданов говорит, что пробыл 15 минут на встрече с губернатором, затем вышел и ждал его на крыльце.

Он готов извиниться перед пострадавшим, но после следствия. Его привезли в суд города Апатиты на каталке из-за ранения ноги, которое он получил во время задержания. Росгвардеец, обезвредивший его, применил табельное оружие.

Суд по избранию меры пресечения обвиняемому решено провести в закрытом режиме. Следствие просит его арестовать.

Вечером 4 апреля на Чибиса напал 42-летний Александр Быданов, который ранил политика ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. На допросе нападавший объяснил, что хотел расправиться с главой Мурманской области, потому что он ему не нравился как политик.

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      Любовь Ширижик
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