Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

Ранивший губернатора Чибиса рассказал на допросе о неприязни к нему

Стали известны подробности допроса мужчины, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обвиняемый рассказал, что хотел расправиться с губернатором, потому что он ему не нравился как политик. Напавший не был согласен с управленческими решениями Чибиса.

Ранее стало известно, что фигуранта обвиняют в покушении в связи с осуществлением служебной деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 42-летний житель города Апатиты дождался когда Чибис закончит прием граждан города, после чего нанес ему удар ножом в живот.

Как объяснил нападавший, он совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове.