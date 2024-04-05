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11:38, 5 апреля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

Ранивший губернатора Чибиса рассказал на допросе о неприязни к нему

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Стали известны подробности допроса мужчины, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обвиняемый рассказал, что хотел расправиться с губернатором, потому что он ему не нравился как политик. Напавший не был согласен с управленческими решениями Чибиса.

Ранее стало известно, что фигуранта обвиняют в покушении в связи с осуществлением служебной деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 42-летний житель города Апатиты дождался когда Чибис закончит прием граждан города, после чего нанес ему удар ножом в живот.

Как объяснил нападавший, он совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове.

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      Екатерина Кашурникова
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