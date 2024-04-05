Напавшему на губернатора Мурманской области выдвинули обвинение

Напавшего на Мурманского губернатора Чибиса обвинили в покушении на убийство

Мужчине, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, выдвинули обвинения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Его обвиняют в покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что 42-летний житель города Апатиты дождался когда Чибис закончит прием граждан города, после чего нанес ему удар ножом в живот. «Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области», — добавили в ведомстве.

Нападение на политика произошло во время его встречи с местными жителями в Апатитах. Его ударили ножом в живот. Напавшего на него мужчину задержали. В ходе задержания он был ранен в ногу. Как объяснил нападавший, он совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове. Позднее следователи заявили, что он сделал это из-за личной неприязни к Чибису.