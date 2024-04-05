Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:56, 5 апреля 2024Силовые структуры

Напавшему на губернатора Мурманской области выдвинули обвинение

Напавшего на Мурманского губернатора Чибиса обвинили в покушении на убийство
Андрей Чибис

Андрей Чибис. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Мужчине, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, выдвинули обвинения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Его обвиняют в покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что 42-летний житель города Апатиты дождался когда Чибис закончит прием граждан города, после чего нанес ему удар ножом в живот. «Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области», — добавили в ведомстве.

Нападение на политика произошло во время его встречи с местными жителями в Апатитах. Его ударили ножом в живот. Напавшего на него мужчину задержали. В ходе задержания он был ранен в ногу. Как объяснил нападавший, он совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове. Позднее следователи заявили, что он сделал это из-за личной неприязни к Чибису.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный ножом российский губернатор пришел в себя и записал первое видео после нападения. Что он сказал?

      Найден новый способ следить за пожарами

      В России рухнули доходы от продажи лицензий на недра

      ФСБ задержала передававшего Киеву данные о российских пограничниках мужчину

      На популярном пляже нашли человеческие кости

      Байден назвал себя другим именем

      Российский «Канопус-В» заснял последствия землетрясения на Тайване

      Стало известно о приостановке работы харьковского метро

      Появилось видео прорыва российских войск к Часову Яру

      Варламов назвал популярную у россиян азиатскую страну тонущей помойкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше