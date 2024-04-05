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07:58, 5 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыта причина нападения на губернатора Мурманской области

Ранивший губернатора Мурманской области напал из-за личной неприязни

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Мужчина, ранивший губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, напал на него из-за личной неприязни. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

При этом нападавший не был знаком с Чибисом, отметили следователи. Также выяснилось, что ранее мужчина был судим за причинение легкого вреда здоровью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного.

Ранне сообщалось, что мужчина, ранивший губернатора, сделал это по велению голоса, который слышал у себя в голове.

На Чибиса напали 4 апреля во время встречи с местными жителями в Апатитах. Политик получил ножевое ранение в живот. Нападавшего ранили при задержании.

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