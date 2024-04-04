Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

Ранивший губернатора Мурманской области совершил нападение из-за голоса в голове

Мужчина, ранивший губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, объяснил сотрудникам правоохранительных органов причину своего поступка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его словам, он совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове. По данным канала, преступника зовут Александр Быданов, ему 42 года.

В четверг, 4 апреля, на Чибиса напали во время встречи с местными жителями в Апатитах. Политик получил ножевое ранение в живот.

Напавшего на него мужчину задержали. Во время задержания он был ранен в ногу.