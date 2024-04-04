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23:33, 4 апреля 2024Россия

Раскрыты подробности задержания напавшего на губернатора Мурманской области

Напавший на губернатора Мурманской области был ранен в ногу при задержании
Андрей Чибис

Андрей Чибис. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мужчина, совершивший нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, получил ранение в ходе задержания. Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, напавший был ранен в ногу.

О нападении на главу региона стало известно вечером 4 апреля. Политика ударили ножом в живот во время встречи с местными жителями в Апатитах. Напавший был задержан, сейчас его допрашивают.

Чибиса госпитализировали, в сети появился снимок из больницы.

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      Марина Совина
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