В сети появилось фото из больницы с раненым губернатором Чибисом

В сети появилось фото из больницы с раненым губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Кадр опубликован в сообществе «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, как два медработника везут политика на каталке по коридору. Сейчас Чибис находится в операционной, его состояние не раскрывается.

Чибиса ранили ножом в городе Апатиты во время встречи с местными жителями. Напавший был задержан, его мотивы пока неизвестны.