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12:07, 5 апреля 2024Силовые структуры

Нож напавшего на российского губернатора попал на видео

СК показал нож, с которым мужчина напал на губернатора Чибиса
Начало событий в новости Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

Следователи работают на месте нападения 42-летнего жителя города Апатиты на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В Следственном комитете (СК) России предоставили «Ленте.ру» видео.

На кадрах видны сотрудники ведомства, нож, использовавшийся нападающим, и его машина, на которой он приехал на встречу Чибиса с местными жителями.

На допросе мужчина заявил, что решил расправиться с губернатором, потому что тот ему не нравится как политик. Напавший не был согласен с управленческими решениями Чибиса.

Его обвиняют в покушении в связи с осуществлением служебной деятельности. Он дождался, когда Чибис закончит прием граждан города, после чего нанес ему удар ножом в живот. Нападавшего задержал росгвардеец, выстрелив ему в ногу.

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      Любовь Ширижик
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