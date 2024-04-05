Нож напавшего на российского губернатора попал на видео

СК показал нож, с которым мужчина напал на губернатора Чибиса

Следователи работают на месте нападения 42-летнего жителя города Апатиты на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В Следственном комитете (СК) России предоставили «Ленте.ру» видео.

На кадрах видны сотрудники ведомства, нож, использовавшийся нападающим, и его машина, на которой он приехал на встречу Чибиса с местными жителями.

На допросе мужчина заявил, что решил расправиться с губернатором, потому что тот ему не нравится как политик. Напавший не был согласен с управленческими решениями Чибиса.

Его обвиняют в покушении в связи с осуществлением служебной деятельности. Он дождался, когда Чибис закончит прием граждан города, после чего нанес ему удар ножом в живот. Нападавшего задержал росгвардеец, выстрелив ему в ногу.