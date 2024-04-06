Напавший на российского губернатора с ножом заявил о готовности извиниться

Напавший с ножом на губернатора Чибиса готов извиниться

42-летний житель города Апатиты готов извиниться перед губернатором Мурманской области Андреем Чибисом за свое нападение на него с ножом, но после завершения расследования. Об этом мужчина заявил перед судебным заседанием, на котором будет рассматриваться ходатайство о его аресте, передает РИА Новости.

Лежащий на каталке обвиняемый выразил сожаление от своего поступка и хотел бы принести извинения пострадавшему после следствия. Напавший получил ранение ноги во время задержания. Росгвардеец, обезвредивший его, применил табельное оружие.

Суд по избранию меры пресечения обвиняемому решено провести в закрытом режиме.

Вечером 4 апреля на Чибиса напал 42-летний Александр Быданов, который ранил политика ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. На допросе нападавший объяснил, что хотел расправиться с главой Мурманской области, потому что он ему не нравился как политик.