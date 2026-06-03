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18:07, 3 июня 2026Экономика

Еще двум европейским странам спрогнозировали удорожание электроэнергии

Reuters: Цены на электроэнергию в Норвегии и Швеции вырастут этим летом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Xato / Shutterstock / Fotodom

Этим летом стоимость электроэнергии в Норвегии и Швеции вырастет из-за низкой выработки гидро- и атомных электростанций, а также высоких цен на газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на участников рынка.

По данным биржи Nord Pool, средняя стоимость электроэнергии в Норвегии в начале лета оказались примерно вдвое выше в годовом выражении и превысила 100 евро за мегаватт-час. Проблем добавляет стремительное удорожание газа на фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за перекрытия Ираном и США Ормузского пролива.

На ситуацию также повлияли высокое потребление воды и рекордно низкий слой снега в разгар прошедшей зимы, пояснила глава отдела энергетики и концессий Норвежского управления энергетики (NVE) Инга Нордберг. Ожидать выпадения большого количества осадков стоит не раньше осени. На этом фоне стоимость электроэнергии летом, скорее всего, будет выше, чем обычно, ожидает она.

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В Швеции также не хватает вырабатываемой на гидроэлетростанциях энергии, отметила аналитик местного подразделения энергетической компании E.ON. Нехватка водных ресурсов в скандинавской стране фиксируется с 2021 года. На ситуацию с ценами на электроэнергию в стране также оказывает отключения на шведских АЭС. Атомная электростанция «Оскарсхамн-3», в частности, не работает на протяжении последних нескольких месяцев, а перезапуск реакторов, как ожидается, состоится только в конце июня.

Ранее с резким удорожанием электроэнергии столкнулись еще две европейские страны. В Германии стоимость электричества в конце мая подскочила почти на 30 процентов из-за аномальной жары в регионе. Для покрытия растущего спроса на охлаждение помещений потребовались более дорогие в сравнении с ветрогенерацией источники энергии, их вырабатывают угольные и газовые электростанции. До этого с аналогичной проблемой столкнулась Великобритания.

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