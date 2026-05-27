Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:21, 27 мая 2026Экономика

Ведущая экономика Европы столкнулась с серьезной проблемой

Engie: Цены на электроэнергию в Германии выросли на 29 % на фоне жары
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Цены на электроэнергию в Германии подскочили на 29 процентов на фоне жары, охватившей большую часть территории европейского региона в конце мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Engie.

Резкий скачок цен аналитики зафиксировали на фоне повышенного спроса на охлаждение помещений. Высокая температура воздуха привела к стремительному увеличению спроса на кондиционеры. Для покрытия растущего спроса потребовались более дорогие в сравнении с ветрогенерацией источники энергии, их вырабатывают угольные и газовые электростанции.

Повышенный спрос на охлаждение помещений усилил нагрузку на немецкие электросети. Напряженная ситуация, прогнозируют эксперты, сохранится в регионе как минимум до конца этой недели. Температура воздуха останется выше нормы. На этом фоне цены на электроэнергию в ФРГ вряд ли упадут в ближайшие несколько дней, констатировали эксперты.

С аналогичной проблемой столкнулась Великобритания. На фоне резкого подорожания энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива местный регулятор — Ofgem — повысил лимит цен на электроэнергию для местных домохозяйств на 13 процентов. В апреле-июне верхний предел тарифов составит 1862 фунта стерлингов вместо прежних 1641. Инфляционное давление на британскую экономику продолжится даже после окончания войны в Иране, спрогнозировали эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    Мотоциклистов в шортах призвали пересмотреть свой гардероб

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok