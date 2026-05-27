Ведущая экономика Европы столкнулась с серьезной проблемой

Engie: Цены на электроэнергию в Германии выросли на 29 % на фоне жары

Цены на электроэнергию в Германии подскочили на 29 процентов на фоне жары, охватившей большую часть территории европейского региона в конце мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Engie.

Резкий скачок цен аналитики зафиксировали на фоне повышенного спроса на охлаждение помещений. Высокая температура воздуха привела к стремительному увеличению спроса на кондиционеры. Для покрытия растущего спроса потребовались более дорогие в сравнении с ветрогенерацией источники энергии, их вырабатывают угольные и газовые электростанции.

Повышенный спрос на охлаждение помещений усилил нагрузку на немецкие электросети. Напряженная ситуация, прогнозируют эксперты, сохранится в регионе как минимум до конца этой недели. Температура воздуха останется выше нормы. На этом фоне цены на электроэнергию в ФРГ вряд ли упадут в ближайшие несколько дней, констатировали эксперты.

С аналогичной проблемой столкнулась Великобритания. На фоне резкого подорожания энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива местный регулятор — Ofgem — повысил лимит цен на электроэнергию для местных домохозяйств на 13 процентов. В апреле-июне верхний предел тарифов составит 1862 фунта стерлингов вместо прежних 1641. Инфляционное давление на британскую экономику продолжится даже после окончания войны в Иране, спрогнозировали эксперты.

