15:12, 27 мая 2026Мир

В Германии потребовали отставки Мерца

Вагенкнехт призвала Мерца уйти с должности канцлера Германии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала Фридриха Мерца уйти с должности канцлера Германии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети X.

«Историческая фальсификация выборов, экономический кризис, стремительный рост цен, растущая угроза войны — результаты работы Мерца на посту канцлера за один год — это катастрофа!» — написала она.

По словам Вагенкнехт, если Мерц будет на своем посту еще три года и продолжит такую же политику, «Германию вряд ли удастся спасти».

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца на посту канцлера другим политиком.

