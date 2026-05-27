15:18, 27 мая 2026Бывший СССР

В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

Вице-премьер Оверчук: Армения не собирается выходить из ЕАЭС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление сделал вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Там очень хорошо понимают и объем преференций, и объем торговли с другими государствами — членами ЕАЭС», — напомнил он.

По его словам, членство Армении в ЕАЭС дает ей нулевые таможенные пошлины, гармонизированные стандарты и техническое регулирование.

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности из-за войны против Азербайджана в Нагорном Карабахе Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом, в то время как в России не раз призывали армянские власти как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС. Соответствующий вопрос в Москве предложили вынести на всеобщий референдум.

