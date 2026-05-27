Россиянка распорола пятку в популярном магазине в столичном ТЦ

Москвичка распорола пятку о металлический штырь в магазине Befree

Жительница Москвы, стилист Анна (фамилия не раскрывается) посетила магазин Befree в столичном ТЦ и распорола пятку о торчавший из пола металлический штырь. Информацию публикует Telegram-канал «Shot Проверка».

Девушка рассказала, что посетила популярный магазин с клиентом для подбора гардероба. По ее словам, в зоне нижнего белья торчал стержень, который она не заметила и наступила. В результате россиянка повредила пятку из-за открытой обуви. При этом пострадавшая рассказала, что после случившегося сотрудник бутика принес ей только перекись, а штырь прикрыли диваном.

Врачи сделали Анне прививку от столбняка и назначили курс антибиотиков. Девушка пожаловалась, что магазин долго не реагировал на ее обращения, а спустя несколько дней стержень демонтировали. Известно, что посетительница готовит иск в суд и планирует требовать компенсацию морального и физического вреда.

