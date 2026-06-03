ПМЭФ-2026. День первый

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18:10, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Мадьяра о заинтересованности Москвы в начале холодной войны

Депутат Чепа: Россия не заинтересована в развитии холодной войны
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия не заинтересована и никогда не была заинтересована в развитии холодной войны, заявил в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что Россия не может быть заинтересована в начале холодной войны в Европе. Глава венгерского правительства подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться, но Европа должна предоставить Киеву международные гарантии безопасности.

«Россия не заинтересована и никогда не была заинтересована в развитии холодной войны. Мы понимаем, что это в прошлом веке был продукт в основном Соединенных Штатов Америки, Великобритании», — сказал Чепа.

Парламентарий выразил согласие с позицией Мадьяра и подчеркнул, что Россия также заинтересована в мирном процессе в контексте Украины.

Ранее в апреле начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансин сообщил, что Европейский союз планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией. Он призвал европейские страны наращивать траты на оборону. По его словам, это необходимо, чтобы достигнуть «стратегической автономии» от США.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что победить Россию невозможно, а Европа забыла уроки истории. По его словам, война с Россией станет тяжелым поражением для Европы.

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