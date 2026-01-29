Оптимизм бизнеса в России рухнул

РСПП сообщил о падении позитивных оценок делового климата в России в три раза

В январе доля компаний, позитивном оценивающих деловой климат в России, сократилась на десять процентных пунктов, до четырех процентов, то есть более чем в три раза. Об этом со ссылкой на опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пишет Forbes.

Негативно ситуацию оценивает треть опрошенных, как и декабре. Индекс личных оценок снизился на 5,4 пункта, до 33,7, что стало минимальным значением за последний год.

На треть ухудшились оценки параметра «цена закупки» — с 28,5 пункта в декабре до 18,8 пункта. Две трети респондентов утверждают, что цены выросли, хотя до этого такой ответ давала половина участников опроса.

Индикатор «цена продажи» вырос на 8,2 пункта, а четверть опрошенных пожаловались на рост числа невыполненных обязательств со стороны контрагентов. Ситуацию с логистикой бизнес оценивает как ухудшающуюся — значение соответствующего индекса сократилось на 5,3 пункта, до 40 пунктов. В январе негативные оценки давали 11,8 процента респондентов, а в декабре — 20,7 процента.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что снижение наблюдается почти по всем позициям. Он объяснил, что в конце года было много расчетов по бюджетным заказам, что подняло предпринимателям настроение, но теперь этот импульс исчерпан. Свою роль сыграло и ухудшение диалога с властью и продолжающийся рост издержек.

Ранее заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов призвал прекратить надеяться на существенный рост реальных (за вычетом инфляции) зарплат. Он указал, что компании уже вышли на предел роста расходов на сотрудников, а национальная экономика стагнирует.

