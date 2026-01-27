Россиянам предложили не ждать роста зарплат

Замглавы ЦМАКП Белоусов рассказал о достигнутом в России пределе роста зарплат

В ближайшие годы россиянам не стоит ждать существенного роста реальных зарплат, то есть с поправкой на инфляцию, потому что экономика находится в состоянии стагнации. Об этом в интервью деловому журналу «Монокль» рассказал заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, брат министра обороны Андрея Белоусова.

По его мнению, компании уже вышли на предел роста расходов на сотрудников. По итогам 2025 года ЦМАКП ожидает роста на уровне 3,5 процента, а с 2026-го — в диапазоне 1,2-1,7 процента в год.

Белоусов указал, что на фоне всех трудностей в начале года национальная экономика может даже скатиться в рецессию, хотя к декабрю, скорее всего, ВВП вырастет на 0,9-1,2 процента.

Ранее опрос работодателей, проведенный Банком России, показал, что каждый второй из них не собирается увеличивать зарплаты в первом квартале этого года.

Полгода назад в ЦМАКП отмечали, что модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, исчерпала себя, а новых драйверов так и не появилось. Рост последних лет был обусловлен бюджетным стимулом, но этот источник исчерпан.