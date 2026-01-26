Готовность работодателей повышать зарплату сотрудникам оценили

В IV квартале 2025 года дефицит кадров в России продолжил постепенно ослабевать, хотя обеспеченность работниками осталась крайне низкой, если сравнивать с периодом до 2022 года. Это показал опрос, проведенный Банком России.
Наиболее острый дефицит кадров наблюдается у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств.
Кроме того, исследование показало, что планы компаний по найму работников на I квартал 2026 года стали более умеренными по сравнению с предыдущими тремя кварталами как в целом по экономике, так и в большинстве укрупненных отраслей. Исключение составили такие сегменты, как электроэнергетика и водоснабжение.
Отмечается, что в ситуации, когда на рынке сохраняется напряженность, предприятия планируют в I квартале повысить зарплату в среднем на 2,8 процента, если сравнивать с IV кварталом минувшего года. Об отсутствии планов увеличения зарплат заявило каждое второе предприятие.
Опросы показывают, что почти 50 процентов жителей России надеются на повышение зарплаты в первой половине 2026 года.