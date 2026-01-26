Названа доля рассчитывающих на повышение зарплаты россиян

РИА Новости: 48 % россиян рассчитывают на повышение зарплаты в январе-июне

Почти половина (48 процентов) россиян рассчитывает на повышение зарплаты в первой половине 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру».

Исследование проводилось с 5 по 12 декабря 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности свыше 3,2 тысячи работающих россиян старше 18 лет.

По итогам опроса выяснилось, что 15 процентов респондентов ожидают прибавки к окладу в размере менее 10 процентов. Еще 18 процентов рассчитывают на увеличение зарплаты в пределах 11-25 процентов, рост от 26 до 50 процентов — 6 процентов. На значительную прибавку к з/п в января-июне полагаются 9 процентов опрошенных: 4 процента ждут увеличения оклада на 51-75 процентов, а 5 процентов — прироста более чем на 76 процентов.

Несмотря на это, ряд экспертов сходится во мнении, что в 2026 году гражданам не стоит ждать существенного увеличения окладов. О постепенном завершении «зарплатной гонки» в стране Центробанк (ЦБ) сообщал еще во второй половине 2025-го. В этом году, отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, тренд может закрепиться. Темпы роста зарплат граждан, полагает он, замедлятся как в номинальном, так и в реальном выражениях.