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Забота о себе
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13:46, 1 июля 2026Забота о себе

Россиянам перечислили главные ошибки в жару

Онищенко: Пережидайте жару в прохладном помещении и следите за питьевым режимом
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sunny Forest / Shutterstock / Fotodom

Во время аномальной жары необходимо тщательнее следить за своим здоровьем, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В беседе с газетой «Взгляд» он перечислил главные ошибки, совершаемые россиянами в жаркую погоду.

«Пережидайте жару в прохладном помещении, следите за питьевым режимом, одевайтесь в светлую свободную одежду», — посоветовал собеседник.

Также он призвал отказаться от жирной пищи и алкоголя и при необходимости снизить физическую активность. Пенсионерам лучше беречь себя и не «бежать» на работу, добавил Онищенко.

В середине июня в европейских странах установилась аномальная погода — местами воздух прогрелся до плюс 40 градусов Цельсия. Сейчас эти воздушные массы постепенно смещаются и вскоре обрушатся на южные регионы России.

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