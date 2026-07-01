37-градусная жара обрушится на регионы России

Синоптик Ильин: Жара до плюс 37 градусов придет на юг России из Европы

Жара до плюс 37 градусов придет из Европы в Россию и обрушится на южные регионы. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает «Москва 24».

В середине июня в европейских странах установилась аномальная погода — местами воздух прогрелся до плюс 40 градусов Цельсия. Сейчас эти воздушные массы постепенно смещаются — сначала они достигнут Венгрии, Сербии и в целом Балкан.

«Затем эта воздушная масса выйдет в районы Причерноморья, трансформируется над Черным морем, остынет и на юг России принесет температуру под 35-37 градусов», — отметил синоптик.

В Москву столь сильная жара не придет, воздух в столице прогреется максимум до плюс 30 градусов, а по области — до плюс 32 градусов Цельсия. При этом в пятницу, 3 июля, температура начнет снижаться.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что Черное море на пляжах Сочи прогрелось до плюс 27 градусов из-за жары, которая установилась в регионе.