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11:06, 1 июля 2026Экономика

Вода на одном курорте Черного моря прогрелась до 27 градусов

Синоптик Макарова: Черное море на пляжах в Сочи прогрелось до 27 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Температура воды в Черном море на пляжах в Сочи достигла 27 градусов из-за жары, которая установилась в регионе. Об этом со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову сообщило агентство ТАСС.

«В районе Феодосии — 19 (градусов), Евпатории — 20, Алушты — 22, Анапы — 23, Ялты — 24, Геленджика — 25, Туапсе и Ейска — 26, Сочи — 27», — поделилась информацией синоптик. Она отметила, что за последние несколько дней вода на курортах сильно прогрелась.

Что касается столичного региона, уточнила специалист, там температура поверхностного слоя воды находится в диапазоне от 17 до 21 градусов.

Ранее сообщалось, что Калининград стал «новой Анапой» из-за обрушившейся на него волны аномальной жары. Так, вода в Балтийском море достигла температуры плюс 25 градусов вместо обычных плюс 15-20 градусов.

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