«Объекты объяты пламенем». Россия сбросила авиабомбы на Краматорск и уничтожила цех по производству двигателей для «Нептуна»

Минобороны России сообщило о контроле над селом Копани в Запорожской области

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили сразу несколько важных целей в регионах Украины. В частности, армия России нанесла удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) по Краматорску, после чего возник пожар на объектах военной инфраструктуры, а также уничтожила цех по производству двигателей для ракет «Нептун».

По данным канала «Хроники Гераней», в ночь на 1 июля российские военные нанесли удары по объектам в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на территориях Донбасса и Новороссии, находящихся под контролем Украины. Авторы канала также сообщили о поражении нескольких объектов в Снигиревке Херсонской области. В публикации отмечается, что в сети появились кадры возгораний на месте ударов.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Россия сбросила авиабомбы на «столицу Донецкой области»

Тем временем Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказал о ситуации в районе Константиновки. Там подразделения российской группировки войск «Южная» взяли под контроль 30 зданий в юго-западной части города. Также в публикации отмечается, что украинская сторона понесла значительные потери среди живой силы и техники

Кроме того, канал сообщил о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры в районе Запорожья.

Операторы БПЛА «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» нанесли удары по опорам ЛЭП 154 кВ в районе города Запорожье. В результате были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах ВСУ Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Помимо этого, в публикациях передавалось о ночных ударах по пяти автозаправочным станциям в Днепропетровской и Харьковской областях. На этом фоне украинская компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Кировоградской области. По информации компании, часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Также сообщалось о повреждениях энергообъектов в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Продвижение ВС России идет и в районе Красного Лимана. По данным канала, российские подразделения продолжают боевые действия в северо-западной части города. Утверждается, что под контроль были взяты несколько опорных пунктов и десятки зданий, а также поражены техника и пункты управления беспилотниками. Эти сведения также не получили независимого подтверждения.

Авторы канала в том числе сообщили о серии ударов по Краматорску. По их данным, после применения авиабомб на отдельных объектах возникли пожары.

Объекты врага объяты пламенем: нанесен удар по Краматорску. Местные каналы сообщают, что был прилет КАБов Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Запорожье и ударила по цеху для «Нептунов»

Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над селом Копани в Запорожской области.

По информации ведомства, российские подразделения продолжили продвижение в глубину обороны. В министерстве также сообщили, что за сутки украинская сторона потеряла до 460 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства.

Также оборонное ведомство сообщило, что в течение суток были нанесены удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, а также по цеху производства двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения.

В министерстве также заявили о поражении площадок подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Под Красным Лиманом сбиты тяжелые коптеры ВСУ

Кроме того, расчеты FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили несколько украинских беспилотников R-18 в районе Красного Лимана, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Согласно сообщению ведомства, дроны были обнаружены средствами радиолокации, после чего их координаты передали операторам FPV-перехватчиков.

Помимо этого подразделения группировки войск «Север» выявили и поразили несколько терминалов спутниковой связи Starlink, а также другие элементы полевой инфраструктуры украинских подразделений. По данным ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство, обнаруженные объекты поражались ударными беспилотниками после проведения воздушной разведки.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВС России уничтожили укрытия ВСУ под Константиновкой

Также в Минобороны рассказали, что артиллерийские подразделения группировки войск «Юг» нанесли удары по позициям украинских подразделений в районе Алексеево-Дружковки под Константиновкой. Как передает ТАСС, также на константиновском направлении операторы войск обнаружили и уничтожили наземный робототехнический комплекс, который, по данным министерства, использовался для доставки боеприпасов.

А на краснолиманском направлении, согласно сообщению Минобороны, расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанес удар по укрепленному опорному пункту украинских подразделений. В ведомстве утверждают, что это позволило российским штурмовым подразделениям продолжить продвижение.

В Сумской области сообщили об ударах по пунктам управления БПЛА

Командир расчета артиллерийской установки «Козерог» с позывным Ворчун сообщил РИА Новости, что за последнюю неделю подразделение нанесло удары по десяти пунктам управления беспилотниками в Сумской области. По его словам, после получения координат цели поражались несколькими снарядами.

За неделю мы отработали по десяти пунктам управления БпЛА противника. «Козерог» — это наша «карманная артиллерия»: легкая, мобильная, ее можно быстро замаскировать в траншее или лесополосе. Разведчики вскрывали вражеские узлы — антенны, спутниковые тарелки, характерные выбросы тепла Ворчун

В результате, по его словам, за неделю были уничтожены десять пунктов управления ВСУ, а противник потерял возможность координировать свои дроны на этом направлении.