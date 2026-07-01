За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили сразу несколько важных целей в регионах Украины. В частности, армия России нанесла удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) по Краматорску, после чего возник пожар на объектах военной инфраструктуры, а также уничтожила цех по производству двигателей для ракет «Нептун».
По данным канала «Хроники Гераней», в ночь на 1 июля российские военные нанесли удары по объектам в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на территориях Донбасса и Новороссии, находящихся под контролем Украины. Авторы канала также сообщили о поражении нескольких объектов в Снигиревке Херсонской области. В публикации отмечается, что в сети появились кадры возгораний на месте ударов.
Россия сбросила авиабомбы на «столицу Донецкой области»
Тем временем Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказал о ситуации в районе Константиновки. Там подразделения российской группировки войск «Южная» взяли под контроль 30 зданий в юго-западной части города. Также в публикации отмечается, что украинская сторона понесла значительные потери среди живой силы и техники
Кроме того, канал сообщил о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры в районе Запорожья.
Операторы БПЛА «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» нанесли удары по опорам ЛЭП 154 кВ в районе города Запорожье. В результате были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах ВСУ
Помимо этого, в публикациях передавалось о ночных ударах по пяти автозаправочным станциям в Днепропетровской и Харьковской областях. На этом фоне украинская компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Кировоградской области. По информации компании, часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Также сообщалось о повреждениях энергообъектов в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях.
Продвижение ВС России идет и в районе Красного Лимана. По данным канала, российские подразделения продолжают боевые действия в северо-западной части города. Утверждается, что под контроль были взяты несколько опорных пунктов и десятки зданий, а также поражены техника и пункты управления беспилотниками. Эти сведения также не получили независимого подтверждения.
Авторы канала в том числе сообщили о серии ударов по Краматорску. По их данным, после применения авиабомб на отдельных объектах возникли пожары.
Объекты врага объяты пламенем: нанесен удар по Краматорску. Местные каналы сообщают, что был прилет КАБов
Армия России взяла под контроль населенный пункт в Запорожье и ударила по цеху для «Нептунов»
Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над селом Копани в Запорожской области.
По информации ведомства, российские подразделения продолжили продвижение в глубину обороны. В министерстве также сообщили, что за сутки украинская сторона потеряла до 460 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства.
Также оборонное ведомство сообщило, что в течение суток были нанесены удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, а также по цеху производства двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения.
В министерстве также заявили о поражении площадок подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
Под Красным Лиманом сбиты тяжелые коптеры ВСУ
Кроме того, расчеты FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили несколько украинских беспилотников R-18 в районе Красного Лимана, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Согласно сообщению ведомства, дроны были обнаружены средствами радиолокации, после чего их координаты передали операторам FPV-перехватчиков.
Помимо этого подразделения группировки войск «Север» выявили и поразили несколько терминалов спутниковой связи Starlink, а также другие элементы полевой инфраструктуры украинских подразделений. По данным ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство, обнаруженные объекты поражались ударными беспилотниками после проведения воздушной разведки.
ВС России уничтожили укрытия ВСУ под Константиновкой
Также в Минобороны рассказали, что артиллерийские подразделения группировки войск «Юг» нанесли удары по позициям украинских подразделений в районе Алексеево-Дружковки под Константиновкой. Как передает ТАСС, также на константиновском направлении операторы войск обнаружили и уничтожили наземный робототехнический комплекс, который, по данным министерства, использовался для доставки боеприпасов.
А на краснолиманском направлении, согласно сообщению Минобороны, расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанес удар по укрепленному опорному пункту украинских подразделений. В ведомстве утверждают, что это позволило российским штурмовым подразделениям продолжить продвижение.
В Сумской области сообщили об ударах по пунктам управления БПЛА
Командир расчета артиллерийской установки «Козерог» с позывным Ворчун сообщил РИА Новости, что за последнюю неделю подразделение нанесло удары по десяти пунктам управления беспилотниками в Сумской области. По его словам, после получения координат цели поражались несколькими снарядами.
За неделю мы отработали по десяти пунктам управления БпЛА противника. «Козерог» — это наша «карманная артиллерия»: легкая, мобильная, ее можно быстро замаскировать в траншее или лесополосе. Разведчики вскрывали вражеские узлы — антенны, спутниковые тарелки, характерные выбросы тепла
В результате, по его словам, за неделю были уничтожены десять пунктов управления ВСУ, а противник потерял возможность координировать свои дроны на этом направлении.