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12:33, 1 июля 2026Россия

Российские военные ударили по цеху по производству двигателей для ракет «Нептун»

МО РФ: Российские военные ударили по цеху по производству двигателей для ракет «Нептун»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные ударили по цеху по производству двигателей для ракет «Нептун» и месту их хранения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, на Украине также были атакованы объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего и логистический центр.

Кроме того, российским военным удалось нанести удар по площадкам подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось о продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В Минобороны заявляли о взятии сел Украинское в Харьковской области и Копань в Запорожской.

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