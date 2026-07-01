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12:28, 1 июля 2026Россия

Появились подробности о продвижении российских войск в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль Украинское в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Украинское в Харьковской области, где бои вели подразделения группировки войск «Север».

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 200 бойцов, танка, американского бронеавтомобиля HMMWV, пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12, произведенной в Хорватии, а также израильской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы RADA.

Ранее стало известно, что в ночь с 30 июня на 1 июля Киев выпустил по российским регионам 179 беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали семнадцать субъектов федерации, среди которых Калужская, Орловская и Астраханская области, а также Ставропольский край и Московский регион.

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