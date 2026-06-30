Россия планирует новый бросок на Киев, утверждает главком ВСУ. В Москве в ответ сделали резкое заявление

Колесник назвал заявления Сырского о планах России наступать на Киев провокацией

Россия якобы готовит наступление в Черниговской области, чтобы отвлечь украинские войска с основных важных направлений. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, российские военные могут начать наступление с территории Брянской области.

Сырский утверждает, что российский Генштаб получил задачу проработать различные варианты наступления на Киев.

Российская Федерация может начать наступление на Черниговскую область, мы к этому готовимся Александр Сырский главнокомандующий ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России прокомментировали заявление Сырского

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» назвал слова о планах ВС России провокацией, а сам план — фейковым. По его мнению, таким образом главком ВСУ пытается воздействовать на западных партнеров.

«Во-первых, это такое больше провокационное заявление, рассчитано на внутреннее потребление, на Украину и западных партнеров, чтобы побольше денег и оружия им дали. То есть они придумали такую историю, на картах это все нарисовали», — объяснил депутат.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Он подчеркнул, что российские военнослужащие выполняют свои задачи только в том направлении, в котором будет военная целесообразность.

Туман войны никто не отменял. Это провокация в чистом виде, чтобы выбить от Запада опять очередные транши, любые вооружения, но лучше деньгами. Деньги нравятся больше, как бы на закупку вооружений. Ничего там больше другого нет Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее сообщалось о готовящейся обороне в Киеве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Киев ожидает наступления России в июле. Украина убеждена, что российские войска подойдут к городу через Черниговскую область.

Лебедев пожелал Киеву удачи с «куполом», который там хотят создать из остатков систем Patriot, переброшенных в город с других направлений.

При этом Сырский ранее заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий.