Россия якобы готовит наступление в Черниговской области, чтобы отвлечь украинские войска с основных важных направлений. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, российские военные могут начать наступление с территории Брянской области.
Сырский утверждает, что российский Генштаб получил задачу проработать различные варианты наступления на Киев.
Российская Федерация может начать наступление на Черниговскую область, мы к этому готовимся
В России прокомментировали заявление Сырского
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» назвал слова о планах ВС России провокацией, а сам план — фейковым. По его мнению, таким образом главком ВСУ пытается воздействовать на западных партнеров.
«Во-первых, это такое больше провокационное заявление, рассчитано на внутреннее потребление, на Украину и западных партнеров, чтобы побольше денег и оружия им дали. То есть они придумали такую историю, на картах это все нарисовали», — объяснил депутат.
Он подчеркнул, что российские военнослужащие выполняют свои задачи только в том направлении, в котором будет военная целесообразность.
Туман войны никто не отменял. Это провокация в чистом виде, чтобы выбить от Запада опять очередные транши, любые вооружения, но лучше деньгами. Деньги нравятся больше, как бы на закупку вооружений. Ничего там больше другого нет
Ранее сообщалось о готовящейся обороне в Киеве
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Киев ожидает наступления России в июле. Украина убеждена, что российские войска подойдут к городу через Черниговскую область.
Лебедев пожелал Киеву удачи с «куполом», который там хотят создать из остатков систем Patriot, переброшенных в город с других направлений.
При этом Сырский ранее заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий.