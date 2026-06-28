«Судьбоносное для страны время». Путин высказался об атаках Украины и беспрецедентном давлении на Россию

Путин заявил, что нынешнее время является судьбоносным для России

Президент Владимир Путин в воскресенье, 28 июня, выступил на пленарном заседании XXIII съезда партии «Единая Россия» и сделал заявления об отношениях с западными странами, ходе спецоперации, предстоящих выборах в Госдуму и ситуации в экономике.

По словам главы государства, Россия переживает сложное, судьбоносное время, период коренной, системной трансформации всего мира. «Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов: это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, в целом гуманитарного взаимодействия», — пояснил он.

Путин заявил о грубом давлении западных элит

Путин также заявил, что Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит.

Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту — тоже не получается Владимир Путин президент России

В то же время, по его мнению, Запад старается не замечать террористические действия украинской власти. «А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов?» — задался вопросом президент.

Путин высказался о проблемах в стране

Путин заявил, что видит проблемы в стране и реагирует на них. В частности, речь идет об атаках на территорию России, демографии, повышении качества и уровня жизни во всех регионах. «Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям, — пообещал Путин. — Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые, современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России».

Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Он также выразил благодарность солдатам, офицерам, волонтерам, врачам, учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим.

Именно благодаря таким людям, всему нашему народу Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы, и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои Владимир Путин президент России

В заключение глава государства заверил, что выборы в Госдуму, назначенные на 18-20 сентября 2026 года, пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. По его словам, будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов голосования от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций.