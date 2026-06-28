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16:17, 28 июня 2026Экономика

Путин рассказал о судьбе российской экономики

Путин: Российская экономика выйдет на принципиально новый уровень
Кирилл Луцюк

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Экономику России выведут на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

Он пообещал, что в стране продолжат строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России.

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил об отсутствии каких-либо угроз российской экономике как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе. По его словам, действия властей РФ приносят определенный результат. Зарплаты в реальном выражении увеличились более чем на 30 процентов за пять лет. Уровень безработицы в России на данный момент составляет 2,2 процента.

В начале весны, по словам Путина, российская экономика вернулась к росту.

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