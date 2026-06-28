Путин рассказал о судьбе российской экономики

Путин: Российская экономика выйдет на принципиально новый уровень

Экономику России выведут на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

Он пообещал, что в стране продолжат строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России.

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил об отсутствии каких-либо угроз российской экономике как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе. По его словам, действия властей РФ приносят определенный результат. Зарплаты в реальном выражении увеличились более чем на 30 процентов за пять лет. Уровень безработицы в России на данный момент составляет 2,2 процента.

В начале весны, по словам Путина, российская экономика вернулась к росту.