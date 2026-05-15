13:53, 15 мая 2026Экономика

Путин сообщил о росте российской экономики

Путин: ВВП России вырос в марте на 1,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика вернулась в начале весны к росту. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8 процента», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

В апреле, говоря о ситуации в российской экономике, президент сообщил, что в январе-феврале ВВП страны сократился на 1,8 процента. В январе снижение составило 2,1 процента, что связывали с меньшим, чем обычно, количеством рабочих дней.

В начале недели глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил на встрече с Путиным, что в экономике «хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции». В частности, по словам главы ведомства, продолжается рост реальных зарплат россиян, а «экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами большого роста всегда следуют фазы стабилизации и определенной структурной донастройки».

