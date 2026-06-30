В России отреагировали на слова Сырского о наступлении России в Черниговской области

Депутат Колесник: Заявление Сырского о планах ВС России являются провокацией

Заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о наступлении России в Черниговской области является провокационным с целью воздействовать на западных партнеров, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Сырский заявил, что Вооруженные силы России якобы могут готовить наступление на регион с территории Брянской области. Цель этого, добавляет Сырский, — «отвлечение части войск ВСУ с основных важных направлений».

«Это больше провокационное заявление, рассчитанное на внутреннее потребление на Украине и западных партнеров, чтобы Киеву дали побольше денег и оружия. То есть они это придумали, на картах все нарисовали, но это такая фейковая история, потому что громко так никто не заявляет. Если какие-то действия производятся, то они сначала производятся, а потом уже их проговаривают», — прокомментировал депутат.

По словам парламентария, подобные заявления делаются на Украине для того, чтобы выпросить у Запада очередные транши, любые виды вооружения и деньги. Колесник также подчеркнул, что российские военнослужащие выполняют свои задачи только в том направлении, в котором будет военная целесообразность.

25 июня Александр Сырский рассказал о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Тогда он указал на якобы существующую угрозу наступления со стороны Белоруссии.