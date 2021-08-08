Олимпиада в Токио объявлена закрытой

Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Такое заявление сделал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Церемония закрытия соревнований прошла в воскресенье, 8 августа, на Национальном олимпийском стадионе в японской столице.

Знаменосцем российской сборной был борец вольного стиля Абделрашид Садулаев. На Играх в Токио он завоевал золотую медаль, которая стала для него второй в карьере.

Сборная России на минувшей Олимпиаде завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые награды). Это позволило ей занять пятое место в общекомандном зачете, что стало худшим результатом для сборной с 1912 года. Первой в медальном зачете стала сборная США.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования проходили с 23 июля по 8 августа.