Россия заняла самое низкое место в медальном зачете Олимпиад с 1912 года

Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио заняла самое низкое место в медальном зачете с 1912 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские спортсмены с 71 наградой (20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми) финишировали на пятом месте. Ранее в истории России команда никогда не опускалась ниже четвертой строчки. При этом по общему количеству медалей российская команда стала третьей.

В период с 1952 по 1992 год сборные СССР и Объединенная команда бывших советских республик никогда не заканчивали летние Игры ниже второй строчки. Худшим остается результат команды Российской империи, которая трижды участвовала в Олимпиадах. В 1900 году команда заняла 12-е место в общем зачете, в 1908-м финишировала на той же позиции, а спустя четыре года оказалась на 16-й строчке.

Медальный зачет Игр в Токио с 39 золотыми медалями выиграла сборная США. На второй строчке оказались китайцы, завоевавшие на одну награду высшего достоинства меньше.