Определился победитель медального зачета Олимпиады

Определился победитель общекомандного медального зачета на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место обеспечила себе сборная США. Это стало известно после того, как женская национальная команда этой страны по волейболу стала победителем Игр. Финал против Бразилии прошел в воскресенье, 8 августа, и завершился со счетом 3:0 в пользу американок.

Это золото стало для американцев 39-м на Играх, они опережают Китай по числу наград высшего достоинства на одну медаль. Шансов догнать соперника у китайцев уже не будет.

Сборная России с 20 золотыми наградами находится на пятом месте в общем зачете. У команды есть шанс завоевать еще одну награду высшего достоинства в гандболе, но на расстановку сил это уже не повлияет.

Олимпиада в Токио была перенесена на один год из-за пандемии коронавируса. Церемония закрытия Игр состоится в воскресенье, 8 августа, и начнется в 14:00 по московскому времени.