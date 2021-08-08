Гимнастки Аверины рассказали о планах на спортивную карьеру

13-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы Дина Аверина призналась, что пока не отошла от выступлений в личном многоборье в Токио, а вопрос участия в Играх-2024 в Париже остается открытым. Об этом сообщает РИА Новости.

Дина и и ее сестра-близняшка Арина на вопрос журналистов, отошли ли они от потрясений, ответили отрицательно.

«Мне кажется, мы будем долго отходить. Лет пять! Хотя следующая Олимпиада через три года. Тогда и отойдем», — призналась гимнастка.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина, которая после соревнований 7 августа заявила, что намерена завершить карьеру, рассказала, что определится со своим будущим в спорте после отдыха.

«Неофициально, но пока я все, отдыхаю. А потом посмотрим», — сказала спортсменка.

Дина Аверина 7 августа в Токио завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, уступив израильской спортсменке Линой Ашрам всего 0,150 балла (107,650 балла Авериной против 107,800 балла Ашрам). Гимнастка отметила, что очень расстроена итогом соревнований, так как, в отличие от победительницы Игр израильтянки Линой Ашрам, не допустила серьезных ошибок.

Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио. Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. В упражнении с двумя парами булав и тремя обручами спортсменки набрали 44,200 балла, по итогам двух упражнений сборная получила 90,400 балла.