Женская сборная России по гандболу проиграла Франции в финале Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 августа, и завершилась со счетом 30:25 в пользу француженок, которые завоевали золотые медали. Россиянки стали серебряными призерами Игр. Бронзовую награду завоевали норвежки, обыгравшие в матче за третье место Швецию (36:19).

Пять лет назад россиянки в финале Олимпиады в Рио-де-Жаейро также встречались с Францией. Тогда матч завершился в пользу сборной России.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Церемония закрытия Игр пройдет в воскресенье, 8 августа, и начнется в 14:00 по московскому времени.