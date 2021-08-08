Стало известно количество завоеванных россиянами медалей на Олимпиаде

Стало известно количество медалей, завоеванных российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам соревнований атлеты принесли сборной России 71 награду, 20 из них — высшего достоинства. Кроме того, в активе российской команды 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Этот результат позволил россиянам занять пятое место в общекомандном зачете.

Лучшей сборной Олимпиады стала сборная США, которая завоевала 39 золотых медалей. На одну награду высшего достоинства им уступили китайцы, которые оказались вторыми. На третьем месте с 27 победами финишировали японцы, а на четвертой строчке расположилась Великобритания с 22 золотыми медалями.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала 56 медалей (19 золотых, 17 серебряных, 19 бронзовых). На Играх-2012 в Лондоне россияне получили 70 наград (20, 20, 30).