Российскую гандболистку Вяхиреву признали лучшей на второй Олимпиаде подряд

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) летних Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Помимо звания MVP, Вяхирева вошла в символическую сборную турнира как лучший правый крайний игрок. Также в команду включена старшая сестра Вяхиревой — левый крайний сборной России Полина Кузнецова.

Россиянка становится самым ценным игроком гандбольного турнира второй раз подряд — первый раз это произошло пять лет назад в Рио-де-Жанейро. Тогда российская сборная стала победителем турнира.

Женская сборная России в финале Игр в Токио 8 августа со счетом 25:30 проиграла Франции и завоевала серебряные медали Олимпиады. Вяхирева отметилась четырьмя голами.