Израильская гимнастка получит многомиллионные выплаты за победу над россиянками

Израильтянка Линой Ашрам получит многомиллионные выплаты за победу в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает портал One.

Общая сумма призовых для 22-летней спортсменки составит 985 тысяч шекелей (22,5 миллиона рублей). 500 тысяч (11,4 миллиона рублей) из них выделил Олимпийский комитет Израиля. Остальное заплатят местные власти, спонсоры и Федерация гимнастики страны.

Ашрам на Олимпиаде в Токио обошла россиянку Дину Аверину, завоевавшую серебряную медаль, и ее сестру-близнеца Арину Аверину, которая заняла четвертое место. Российские тренеры по ходу соревнований, прошедших 7 августа, подали четыре протеста на оценки судей, но лишь один из них был удовлетворен.

Дина Аверина за серебряную медаль гарантированно получит 2,5 миллиона рублей от государства. Размер региональных и спонсорских выплат российской спортсменке пока не известен.