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13:42, 1 июля 2026Экономика

Искусственный интеллект не смог заменить уволенных сотрудников

CNBC: Компании снова нанимают сотрудников, так как ИИ не справился с работой человека
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Очень многие компании отказались от точки зрения, что искусственный интеллект может делать все, и снова начали нанимать сотрудников. Об этом сообщил канал CNBC.

Например, Ford заявила, что вновь нанимает сотни опытных инженеров для решения проблем качества, с которыми не справились автоматизированные системы. Аналогичным образом поступили Commonwealth Bank of Australia и гигант программного обеспечения IBM. В прошлом году банк уволил больше 40 сотрудников службы поддержки клиентов и заменил их голосовым ботом на основе искусственного интеллекта. Однако система ИИ не справилась с нагрузкой, что привело к увеличению количества звонков и побудило пересмотреть кадровую политику. Австралийский профсоюз работников финансового сектора назвал эту отмену сокращений огромной победой.

В свою очередь, IBM поручала функции управления персоналом искусственному интеллекту, который обрабатывал около 94 процентов рутинных запросов, но не мог справиться с оставшимися шестью процентами, включая этические дилеммы.

Согласно отчету Orgvue, 39 процентов руководителей предприятий сократили штат сотрудников в связи с внедрением ИИ. Однако из этого числа 55 процентов признали, что совершили ошибку.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил в конце мая, что стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта не приведут к глобальному апокалипсису рабочих мест.

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