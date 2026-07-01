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13:43, 1 июля 2026Мир

В Москве заявили о попытках Запада политически манипулировать Красным Крестом

Лавров обвинил Запад в попытках манипулировать деятельностью МККК
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Запад стремится манипулировать деятельностью Международного комитета Красного Креста (МККК) в своих политических корыстных интересах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с президентом МККК Мирьяной Сполярич в Москве, передает ТАСС.

«Наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических корыстных интересах», — сказал министр.

По словам Лаврова, западные страны, к сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется МККК. Ранее в российском МИД неоднократно заявляли о политизации гуманитарных организаций.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что посетившая Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР) делегация Международного комитета Красного Креста отреагировала на удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местному колледжу соболезнованиями и констатацией трагедии.

Как указал дипломат, остальные выводы делегатов должны были войти в конфиденциальные доклады, которые направят сторонам конфликта и руководству Красного Креста.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Толмачев отметил, что МККК, помимо гуманности, мог бы проявить и другой свой ключевой принцип — независимость. Он выразил пожелание, что его представители найдут в себе силы показать честную точку зрения на убийство детей в Старобельске.

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