Названо число получивших травмы на Олимпиаде российских спортсменов

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова назвала число российских спортсменов, получивших травмы на Олимпиаде в Токио. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, повреждения получили 67 атлетов. В 11 случаях речь идет о серьезных травмах. Скворцова также отметила, что российскую команду сопровождали 67 медиков, а перед соревнованиями и после них с атлетами работали психологи.

На Олимпиаде в Токио сборная России завоевала 71 медаль. Среди них 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. По общему числу медалей россияне превзошли свой результат на последних трех летних Олимпиадах. Последний раз больше наград (90) было на Играх-2004 в Афинах.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры прошли с 23 июля по 8 августа.