Тарасова ответила назвавшей поражение Авериной на Олимпиаде заслуженным судье

Заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила украинскому судье по художественной гимнастике Лидии Виноградной, которая назвала заслуженным поражение россиянки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист напомнила, что за день до финала российские спортсменки с программами той же сложности победили будущую олимпийскую чемпионку Линой Ашрам в квалификации. «Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами», — заявила Тарасова.

Виноградная высказалась ранее в понедельник, 9 августа. Судья заявила, что Аверина проиграла из-за того, что ее программа была легче, чем у Ашрам.

Соревнования в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике прошли на Олимпиаде в Токио в субботу, 7 августа. Победительницей стала израильтянка Ашрам, второе место с отставанием в 0,150 балла заняла Дина Аверина. Ее сестра-близнец — Арина Аверина — оказалась на четвертой строчке.