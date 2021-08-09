Израильская гимнастка прокомментировала реакцию россиян на ее победу

Израильская гимнастка Линой Ашрам прокомментировала победу на Олимпиаде и соперничество с российскими гимнастками Диной и Ариной Авериными. Об этом сообщает издание ONE.

22-летняя Ашрам отметила, что чувствует себя уверенной в противостоянии с российскими гимнастками. «Реакция на судейство в России? Я тут ни при чем. Я лишь сделала то, для чего готовилась», — отметила она.

Ранее 9 августа судья с Украины Лидия Виноградная указала на преимущество Ашрам над россиянками. По мнению эксперта, решающим фактором стала сумма баллов за сложность ее программы.

Российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золота на Олимпиаде. Дина Аверина уступила в борьбе за золотую медаль Ашрам. Судейство раскритиковали в России. Глава Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства в Токио.