В Израиле припомнили Авериной победу с потерянной на соревнованиях лентой

Израильское издание Sport5 опубликовало статью о российской гимнастке Дине Авериной, уступившей первое место спортсменке из Израиля Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио.

Издание припомнило, что Аверина одержала победу и получила золото на Чемпионате мира в 2018 году в Софии, также потеряв ленту во время выступления. Тогда Ашрам удостоилась серебряной награды. «А тогда не жаловались», — гласит заголовок материала.

Ранее Ашрам отреагировала на протесты россиян после победы на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка заявила, что не смотрела на результаты других, а была сосредоточена только на себе и на том, что должна была выполнить свою программу. Она назвала олимпийское золото самым большим счастьем и гордостью.

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Аверина со 107,650 балла стала второй. В итоге сборная России впервые за 25 лет осталась на Играх без золотых наград в художественной гимнастике.