Президент Израиля обратился к обыгравшей Аверину на Олимпиаде гимнастке

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к гимнастке Линой Ашрам, обыгравшей россиянку Дину Аверину и завоевавшей золото на Олимпиаде. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Israelhayom.co.il.

Глава государства посоветовал спортсменке не принимать близко к сердцу никаких возражений и протестов. «Мы гордимся тобой! Когда мы увидели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали гимн Израиля. Мы все были растроганы до слез!», — заявил Герцог.

Ранее Ашрам отреагировала на протесты россиян после победы на Олимпийских играх в Токио. Она заявила, что не смотрела на результаты других, а была сосредоточена только на себе и на том, что должна была выполнить свою программу.

Ашрам стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье в Токио. Она набрала 107,800 балла. Дина Аверина стала второй, имея в активе 107,650 балла. В результате сборная России впервые за 25 лет осталась на Играх без золотых наград в художественной гимнастике.