Судья с Украины объяснила поражение российской гимнастки на Олимпиаде

Судья по художественной гимнастике с Украины Лидия Виноградная объяснила поражение россиянки Дины Авериной в борьбе за золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Виноградная прокомментировала результаты соревнований на своей странице в Facebook.

По мнению Виноградной, решающим фактором стала сумма баллов за трудность тела. В этом аспекте у чемпионки из Израиля Линой Ашрам было огромное преимущество над Авериной, утверждает украинка. «Россиянки не смогли справиться с такой разницей даже за счет более чистой техники», — отметила она.

Золотую медаль в индивидуальном многоборье выиграла Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении. Спортсменка из Израиля набрала 107,800 балла. Аверина со 107,650 балла стала второй.

Таким образом, сборная России впервые за 25 лет осталась на Играх без золотых наград в художественной гимнастике. Судейство вызвало неодобрение со стороны российских болельщиков, экспертов и даже спортивных чиновников. Глава Олимпийского комитета России обратился с запросом к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) относительно судейства на Играх в Токио.