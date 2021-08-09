Олимпийская чемпионка из России оценила выступление Авериной на Играх в Токио

Олимпийская чемпионка Ксения Дудкина оценила выступление россиянки Дины Авериной, которая завоевала серебро на Играх в Токио. Об этом сообщает «Газета.ru».

Дудкина отказалась комментировать судейство в индивидуальном многоборье. Однако она отметила, что многие посчитали, что российских спортсменок засудили. «Лично я считаю, что наши девочки выступили безупречно. Очень чисто и достойно, показали настоящую художественную гимнастику», — убеждена Дудкина.

Ранее 9 августа судья международной категории из Украины Лидия Виноградная объяснила поражение Авериной в борьбе за золото в Токио. Она отметила, что решающим фактором стала сумма баллов за трудность тела.

Российские гимнастки впервые за 25 лет остались без олимпийского золота. Аверина уступила в борьбе за высшую награду спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Судейство на соревнованиях стало объектом критики в том числе и со стороны российских спортивных чиновников. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства в Токио.

Дудкина — олимпийская чемпионка Игр в Лондоне в групповом многоборье.