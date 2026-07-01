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13:41, 1 июля 2026Спорт

Легенда сборной Франции признался в любви к России

Бывший игрок сборной Франции Эвра заявил, что ему всегда нравилась Россия
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Matthew Childs / Action Images / Reuters

Легенда сборной Франции Патрис Эвра признался в любви к России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Россия всегда мне нравилась. Финал Лиги чемпионов в 2008 году с "Манчестер Юнайтед", чемпионат мира 2018 года, когда Франция стала победителем турнира, — это в памяти навсегда», — поделился воспоминаниями Эвра.

Также бывший игрок сборной Франции рассказал, чем именно ему нравятся русские. «Мне очень нравится энергетика русских людей — они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда веселые. У нас однозначно много общего», — заявил Эвра.

Ранее экс-защитник французской сборной и «Манчестер Юнайтед» выложил видео, на котором он в шапке-ушанке поет песню группы «Ласковый май» «Седая ночь». Эвра выступал за МЮ с 2006 по 2014 год, в составе команды он в 2008-м выиграл Лигу чемпионов и пять раз стал чемпионом Англии. За сборную Франции защитник провел 81 матч и завершил международную карьеру в 2016-м.

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